Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Erträge in der Branche seien nachhaltiger als früher, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften die starken Schwankungen der Treibstoffpreise fortdauern. Das größte Risiko für sein Kursziel stelle ein rascher Einstieg von Billigfliegern auf dem Heimatmarkt der Lufthansa, aber auch auf langen Strecken dar./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

