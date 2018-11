Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Indus Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach der gesenkten Unternehmensprognose hätten die überraschenden Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte die Stimmung für die Aktie erneut getrübt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig sei die Industrieholding aber eine attraktive Anlage. So winke unter anderem Verbesserungspotenzial bei den Margen durch eine Portfoliooptimierung./tav/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-11-23/10:36

ISIN: DE0006200108