Das Analysehaus Independent Research hat Gea Group von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Sven Diermeier reagierte damit in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den teilweise erneut gesenkten Ausblick des Anlagenbauers und weniger Zuversicht für das kommende Jahr. "Die Probleme scheinen tiefgreifender zu sein, als wir bisher unterstellt haben", so der Experte./ag/ajx Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-11-23/10:53

ISIN: DE0006602006