Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Indus Holding von 72 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Matthias Engelmayer passte seine Ergebnisschätzungen für die Beteiligungsgesellschaft in einer am Freitag vorliegenden Studie an das enttäuschende operative Ergebnis des dritten Quartals und die angekündigten Firmenwertabschreibungen an./ag/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-11-23/11:02

ISIN: DE0006200108