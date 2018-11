Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Uniper angesichts des niedrigen Rheinpegels auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der unglaublich trockene Sommer habe Kohletransporte zu den Kraftwerke per Schiff erschwert, schrieb Analyst Duncan Scott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich Uniper hinsichtlich der Belieferung mit Kohle weitgehend abgesichert haben./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

