HelloFresh hat immer noch Potenzial

Mithilfe des Kochboxen-Versenders HelloFresh (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408) kann man selbst zu Hause Kochen. Das Einkaufen entfällt jedoch. Alles was für ein Gericht gebraucht wird befindet sich in den so genannten Kochboxen.

Neben den Zutaten sind auch die Rezepte dabei. Wer ein HelloFresh-Abo abgeschlossen hat, kann zwischen drei verschiedenen Varianten wählen, der Veggie Box, der Classic Box oder der Family Box. Geliefert wird 1x pro Woche versandkostenfrei.

