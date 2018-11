Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 5950 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Um das Volumenwachstum wiederzubeleben, werde der Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren die Margen anpassen müssen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Abspaltung und der separate Börsengang des Geschäfts mit der Heimhygiene (HyHo) könne Wert schaffen. In den kommenden zwölf Monaten rechne er allerdings nicht mit einem solchen Schritt./bek/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-11-23/11:41

ISIN: GB00B24CGK77