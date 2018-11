Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Faktoren wie die Nachfrage und Auslieferungszyklen minderten Sorgen, dass die Branche Schocks nicht abfedern kann, schrieb Analyst Yan Derocles in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er sei für den Bau ziviler Flugzeuge auch in den kommenden Jahren optimistisch gestimmt. MTU profitiere vom Geschäft mit der Wartung und mit Ersatzteilen./bek/ajx Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-11-23/11:49

ISIN: DE000A0D9PT0