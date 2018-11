Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach einem Kapitalmarkttag von 33 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach Übernahmen und Fusionen in den vergangenen Jahren liege der Fokus der Reederei nun auf dem Ausschöpfen ihrer Potenziale, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein härterer Wettbewerb könne dem Unternehmen allerdings zu schaffen machen. Außerdem bedeuteten qualitativ hochwertige Angebote nicht zwangsläufig, dass sich für diese auch Kunden finden./bek/ajx Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-11-23/11:54

ISIN: DE000HLAG475