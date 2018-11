marktEINBLICKE um 12: DAX leicht im Plus, Deutsche Post freut sich auf das Weihnachtsgeschäft

Nachdem der US-Börsenhandel gestern feiertagsbedingt ausgefallen ist, findet am heutigen Freitag an der Wall Street nur ein verkürzter Handel statt. Stattdessen werden sich die US-Amerikaner am Black Friday in die Geschäfte begeben und erste Weihnachtseinkäufe erledigen. Für uns hierzulande bedeutet dies, dass sich die Impulse in Grenzen halten. Trotzdem kann sich der DAX am Mittag behaupten.

Die Lage an der Frankfurter Börse: