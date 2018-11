Ein neuer Skandal wurde jetzt bekannt, der die Steuerzahler hunderte von Millionen kostet: Kriminelle lassen sich angeblich gezahlte Steuern auf Dividenden zurückerstatten, die der Fiskus vorher nie bekommen hat. Das erinnert an den "Cum/Ex" Dreh, mit dem Milliarden vom Staat ergaunert wurden und wirft ein denkbar schlechtes Licht auf die deutschen Steuerbehörden. Doch wie funktioniert "Cum-Fake" eigentlich?Für den "Cum-Fake" Coup verwenden die Betrüger ein Konstrukt, dass an einigen Börsen gang und gebe ist: Ein ADR - kurz für American Depositary Receipts. Damit können ausländische Anleger Aktien erwerben, die eigentlich gar nicht an der heimischen Börse zugelassen sind. ADRs hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...