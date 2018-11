Herzfelde/Berlin (ots) - Das mobile Modulhaus der Firma Maxhome.pl, welches ab 01.12 in Herzfelde zum Besichtigen zu Verfügung steht, kann sich fast jedem Wohnraumwunsch und den meisten Grundstücksgegebenheiten anpassen. So wird eine Synergie zwischen dem alltäglichen Leben und der Wohnsituation ermöglicht.



Ein "mobiles Musterhaus" ist nun im Umfeld von Berlin zu sehen. Im Vergleich zu einer traditionell erbauten Immobilie, und das sollte man sehen, steht diese dem nichts nach, so Herr Andreas Kosina, der die mobilen Modulhäuser in Deutschland seit vielen Jahren vertreibt. Die Baukosten eines privaten Bauherrn für einen Rohbau oder schlüsselfertigen Baus ohne nennenswerte Besonderheiten in der Metropolregion Berlin liegen bei ungefähr 1.800,- EUR bis 2.500,- EUR pro Quadratmeter und mehr, so die Angaben unserer Interessenten. Für einen solchen Preis bekämen Sie schon ein komplett eingerichtetes mobiles Modulhaus, welches Sie problemlos mehrere Jahrzehnte bewohnen können.



Unser neuer Partner Adriano Pirri in Berlin, der Vorort dem Kunden ab sofort mit seinem Team zur Verfügung steht. Wir nutzen deutsche Qualitätsprodukte in der Verarbeitung und koppeln dies mit dem polnischen Handwerksgeschick der Firma MAXHOME Sp. z o.o. - Sp. K. (www.maxhome.pl), die auf Maß seit vielen Jahren für unsere Kunden mobile Wohnraumträume ermöglichen. Ob als maßgefertigtes Heim für Monteure, ob als Studenten WG, Wohngemeinschaften oder Altersruhesitz bzw. Rentner-WG, oder die kleine Familie, dem Traum vom personalisierten Eigenheim steht nichts im Wege.



Mehr Info auch auf: www.maxhome-chalet.de/musterhaus Interessant auch: Projekt Rügen das neue Ferienresort direkt an der Ostsee



Tag der offenen Tür: Samstag 01.12.18 ab 12.00 Uhr (mit Glühwein & Würstchen) Ab 12 Uhr für Publikum auf Anmeldung geöffnet.



Ort: Buchenstraße 1, 15378 Herzfelde



Terminvereinbarung: Herr Pirri +49/157-789224-56



Herr Kosina +49/172-40065-44 Mail: ak@maxhome-chalet.de



