Köln (www.fondscheck.de) - Am 26. November ist Cyber Monday, so Jeremy Gleeson, Portfoliomanager des AXA Framlington Digital Economy-Fonds (ISIN LU1694771590/ WKN A2DYM6) von AXA Investment Managers.Und nicht umsonst würden Amazon, eBay und Co. fleißig die Werbetrommel rühren: Das digitale Pendant zum Black Friday (23.11.2018) sei einer der erfolgreichsten Online-Shopping-Tage überhaupt. Bereits 2017 habe er mit 6,59 Milliarden US-Dollar den höchsten je an einem einzelnen Tag gemessenen Online-Umsatz in den USA verzeichnet. Auch in diesem Jahr werde ein neuer Rekord erwartet: Aktuell würden sich die Schätzungen auf 7,25 Milliarden US-Dollar belaufen. "Und der Umsatz im Online-Handel wird weiter steigen, nicht nur an Online-Shopping-Tagen wie dem Cyber Monday", erkläre Gleeson. ...

