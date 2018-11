Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind am Freitag neuerlich tiefer in den Tag gestartet. Sie fallen damit nahtlos weiter und Heizöl hat sich in den letzten zwei Wochen stark verbilligt. Die Ölpreise am Weltmarkt geben ebenfalls weiter nach. Besonders in Deutschland und Österreich sind die Notierungen mit einem Minus von durchschnittlich zehn Cent je Liter regelrechet abgestürzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...