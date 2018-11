Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Krones von 115 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) habe er um über zehn Prozent gesenkt und entsprechend das Kursziel angepasst, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Preiserhöhungen des Anlagenbauers sei gering./mf/bek Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

