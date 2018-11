Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: The Naga Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu The Naga Group AG Unternehmen: The Naga Group AG ISIN: DE000A161NR7 Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview Empfehlung: Vorstandsinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker "Unsere NAGA-Produktoffensive läuft!" Die The Naga Group AG (NAGA) weist nach dem im Jahr 2017 erfolgten IPO im Scale-Segment der Frankfurter Börse einen positiven Newsflow auf. Mittlerweile hat die Gesellschaft den Aufbau des eigenen Produkt-Ökosystems stark vorangetrieben und startet eine weitere Produktoffensive. Das Hauptprodukt NAGA Trader, ein schnell wachsendes soziales Netzwerk für Trader, wird dabei vom NAGA Online-Broker, NAGA Markets, flankiert. Dazu kommen nun die Produkte NAGA Exchange und NAGA Guard. Auf Basis der stark wachsenden Kundenzahlen hat die Gesellschaft mit den kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen 2018 ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum publiziert. Der GBC-Analyst Dario Maugeri hat mit Yasin Sebastian Qureshi, Vorstand der The NAGA Group, gesprochen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17291.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung: 23.11.2018 (11:33 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 23.11.2018 (12:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

