Im Rahmen der "Vernetzungskonferenz Elektromobilität" hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zuversichtlich gezeigt, dass sich um die Jahreswende 2018/19 ein erstes Batteriezellkonsortium in Deutschland etablieren wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur VARTA-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1).

