Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Türkische Lira hat sich gegenüber dem Euro wieder stabilisiert, so die Börse Stuttgart.Die European Bank for Reconstruction and Development habe im Oktober eine kurzlaufende Anleihe in Höhe von 500 Millionen Türkischer Lira emittiert. Die staatsnahe Anleihe (ISIN XS1894628244/ WKN A2RUBM) sei am 15.01.2020 fällig und verzinse sich mit 30,000%. Die Zinszahlung erfolge im Januar. Die European Bank for Reconstruction an Development unterstütze den Aufbau der Marktwirtschat in Mittel- und Osteuropa durch entsprechende Finanzinstrumente. Des Weiteren fördere sie Unternehmen und trete in den politischen Dialog. (23.11.2018/alc/n/a) ...

