Der IT-Dienstleister Freudenberg IT (FIT) gehört beim Thema SAP HANA zu den Top-Dienstleistern in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Studie* des Marktforschungsunternehmens ISG hervor: Die ISG Provider Lens "SAP HANA Services 2019, Germany" positioniert FIT gleich in vier Kategorien im Leader-Quadranten: Bei "BW on HANA", "Suite on HANA & S4/HANA - Multi Services Providers", "SAP HANA Technology" und "SAP Cloud Platform (SCP)", jeweils im Midmarket-Segment. Leader zeichnen sich laut ISG durch ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition aus. Sie gelten als strategische Taktgeber und sind Garanten für Innovationskraft und Stabilität.



Im Bereich BW on HANA unterstreicht ISG das tiefe Wissen von FIT über die Business-Warehouse-Bedürfnisse von Unternehmen speziell rund um Industrie 4.0 in der Fertigungsindustrie. Dazu gehört auch die Integration von Prozessdaten, die als Basis für Predictive Analytics dienen. Insbesondere mittelständische Unternehmen profitieren ISG zufolge von vordefinierten Servicepaketen, die FIT in diesem Zusammenhang anbietet. Dank kompetenter Unterstützung von Lösungen zum Data Aging und Information Lifecycle Management leistet FIT einen wichtigen Beitrag zum Kostenmanagement. Darüber hinaus verfolgt FIT nach ISG-Analyse ein klares Konzept zur Einbindung von Big Data in die jeweilige Analytics-Anwendung. Die Integration von Hadoop zum Management großer Datenbestände steht dabei im Vordergrund.



Bei Suite on HANA & S4/HANA - Multi Services Providers überzeugt FIT mit besonders praxistauglichen Detaillösungen für mittelständische Unternehmen mit hohem Fertigungsanteil. Hier kommen FIT die Erfahrung aus der Arbeit für die eigene Muttergesellschaft und der Einsatz von HANA im Freudenberg Konzern zugute. Überzeugende Methodiken, klassische und agile Ansätze unterstützen den Projektablauf. Vorkonfigurierte Best-Practice-Systeme helfen bei der Entscheidungsfindung in allen Projektphasen. Nicht zuletzt lobt ISG die umfassende Strategie von FIT hinsichtlich IoT im HANA-Kontext und betont die weitreichende Einbindung von Manufacturing Execution, unter anderem mit vorkonfigurierten Angeboten (Manufacturing as a Service) in die HANA-basierte SAP Business Suite als wesentlichen Baustein des Portfolios.



In der Kategorie SAP HANA Technology punktet FIT mit seiner breiten Technologieerfahrung und der Fähigkeit, alle relevanten Modelle (On-Premise, Cloud, Hybrid) zu unterstützen. Dabei hebt ISG hervor, dass FIT besonderes Augenmerk auf die individuelle Kundensituation legt und maßgeschneiderte Lösungen mit dennoch hohem Standardisierungsgrad hinsichtlich der eingesetzten Technologie anbietet. Der Erfolg bei den Kunden gebe FIT an dieser Stelle recht. Dank der langjährigen Partnerschaft mit SAP sei FIT zudem in der Lage, "essenzielle Beiträge zur gesamten Systemlandschaft des jeweiligen Kunden (Optimierung der Infrastruktur, Anwendungsoptimierung, Datenmanagement, Lifecycle Management) zu leisten." Hinzu kommt die umfassende strategische Beratung von FIT, die auch Fragen rund um das Cloud Computing einschließt. Hier überzeugt der IT-Dienstleister mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen der möglichen Kostenreduktion durch cloudbasierte und sehr weitgehend standardisierte Ansätze einerseits und der möglichst flexiblen Gestaltung des Systembetriebs andererseits überzeugt.



FIT bezieht schon heute die SAP Cloud Platform (SCP) bei der Definition kundenspezifischer Roadmaps standardmäßig ein. Dabei verfügt FIT über weitreichende Erfahrung mit der SCP, nicht zuletzt weil das Unternehmen auch eigene Lösungen in die HANA-Landschaft integriert, etwa im Rahmen von Manufacturing as a Service. Dabei steht unter anderem auch die Verknüpfung mit dem von SAP angebotenen IoT-Framework SAP Leonardo im Fokus.



"Ich freue mich sehr, dass die Arbeit, die wir täglich für unsere Kunden leisten und die Services, die wir für sie entwickelt haben, auch von neutraler Stelle als Spitzenklasse bewertet wird", sagt Manfred Großmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE, Freudenberg IT. "HANA ist eine Schlüsseltechnologie, und der Erfolg vieler Unternehmen hängt auch davon ab, wie sie HANA einsetzen und kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei unterstützen wir sie mit unseren hochkompetenten Experten und unserer SAP-Kompetenz aus über 40 Jahren."



"Die Analyse der ISG unterstreicht den Wertbeitrag, den FIT mit seinen HANA Services für die Modernisierung und Flexibilisierung der Unternehmens IT leistet", erklärt Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT. "Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass CIOs und IT-Abteilungen den Kopf frei haben für die strategische Weiterentwicklung ihrer IT. Dafür versorgen wir sie mit Impulsen und Ideen - und setzen um, was nach genauer Analyse den größten Nutzen verspricht."



Über Freudenberg IT



Die Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Service Provider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für die mittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem ein geschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter auf Augenhöhe.



Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder die Implementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FIT bietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation im Kontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions. Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter in Europa, Asien sowie Nordamerika.



