LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH erhält EU Business Award DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH erhält EU Business Award 23.11.2018 / 13:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Auszeichnung für Innovation, Praxistauglichkeit und Nachhaltigkeit München, 23. November 2018 - Die LION Smart GmbH, Tochter der LION E-Mobility AG (ETR: LMI), wurde mit dem EU Business Award 2018 ausgezeichnet. Der EU Business Award wird jährlich vom Magazin EU Business News vergeben. Die Preisträger in unterschiedlichen Kategorien werden in einem zweistufigen Auswahlprozess nach Bewertungen renommierter Industriepartner aus dem Netzwerk von EU Business sowie einer internationalen, erfahrenen Jury bestimmt. Die Jury ließ sich insbesondere von den innovativen Konzepten des Unternehmens, der hohen Praxistauglichkeit der Lösungen und dem nachhaltigen Gesamtkonzept überzeugen. Tobias Mayer, Geschäftsführer und Mitgründer des Unternehmens, kommentiert: "Wir sind froh und stolz auf diese Auszeichnung. Als Unternehmen arbeiten wir Tag für Tag mit vollem Einsatz daran, technische Herausforderungen auf dem Weg in eine elektrisierte Zukunft zu überwinden. Reichweite, Schnellladung, Lebensdauer und Kosten - auf diesen Feldern können wir bereits heute Lösungen vorweisen, die in Realeinsatz funktionieren. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an langfristigen Absprachen mit Partnern, Lieferanden und Kunden, um baldmöglichst in eine Serienproduktion unserer Lösungen einsteigen zu können." Erst kürzlich präsentierte die LION Smart GmbH, ein Tochterunternehmen der LION E-Mobility AG, im Rahmen der weltweiten Leitmesse electronica (München) den aktuellen Stand des selbst entwickelten Wireless Batteriemanagementsystem. Diese Wireless-Technologie vereinfacht die Entwicklung von Batteriemanagementsystemen für E-Fahrzeuge und erhöht zugleich deren Zuverlässigkeit. Die zahlreichen während der Messe geführten Gespräche waren durchweg sehr positiv. Ziel ist nun, mögliche Kooperationen und Projekte intensiv weiterzuverfolgen, um diese möglichst zeitnah kommunizieren und umsetzen zu können. Hintergrundinformationen Im Markt für Elektromobilität werden global bis 2030 bis zu 15 Millionen neue E-Fahrzeuge auf den Straßen erwartet - Hybridfahrzeuge nicht eingerechnet. Treiber für diese Entwicklung sind steigende Kosten für den Betrieb von Fahrzeugen basierend auf fossilen Brennstoffen, strengere Regulierungen und der wachsende Marktdruck aus Asien sowie ein neues Umweltbewusstsein. Bislang jedoch erfüllen häufig weder die Kosten noch die Reichweite der benötigten Batteriesysteme die hohen Erwartungen von Konsumenten und Automobilherstellern. Diesen Herausforderungen stellt sich LION mit der konstanten Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Batteriesystemtechnik. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an die PR-Agentur Weber Shandwick, Philipp Hanke (+49 89 380179 48, phanke@webershandwick.com). Über LION E-Mobility: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. 