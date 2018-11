Seit Mai 2015 steht Oliver Bäte an der Spitze des Allianz-Konzerns. Nun hat der Aufsichtsrat seinen Vertrag bis Ende September 2024 verlängert. In den vergangenen drei Jahren hat Bäte die Grundlagen für eine Neuausrichtung der Allianz geschaffen. In einer Woche wird die neue Konzernstrategie präsentiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...