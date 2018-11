Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - An den Kapitalmärkten sorgen seit Wochen verschiedene Faktoren für Volatilität. Frank Fischer und Ulf Becker von der Shareholder Value Management AG können dem negativen Markt-Sentiment aber auch Positives abgewinnen, denn es erhöht die Chancen auf eine Marktbereinigung. ...

