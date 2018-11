Die sogenannten FANG-Werte hatten in den vergangenen Wochen herbe Rückschläge zu verdauen. Einige verloren sogar zweistellig an Börsenwert. Im Rahmen des heutigen Black Fridays stellt sich nun die Frage: Sind Amazon, Apple und Co. nun echte Schnäppchen oder käme ein Investment in FANG-Papiere dem Griff ins "fallende Messer" gleich? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.