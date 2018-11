Was ist los mit der Deutschen Telekom, im positiven Sinne? Die aktuelle Trendstärke der Aktie im Vergleich zu den übrigen deutschen Indexaktien ist nur im Jahr 1999 übertroffen worden. Auch in anderer Hinsicht ist die Aktie derzeit einer der wenigen Kaufkandidaten: Das wird deutlich anhand einer simplen, aber deutlich profitablen Strategie, die sich allein mit Hilfe der 200-Tage-Linie ergibt. Nach regem Interesse und vielen Rückfragen zum entsprechenden Beitrag (hier) wird die Strategie in der Sendung nochmals ausführlicher erläutert. Wann ein Einstieg in eine Aktie lohnt, lässt sich mit der 200-Tage-Linie gut abschätzen, aber nicht gemäß dem "Einstieg bei Überkreuzen der Linie"-Prinzip. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.