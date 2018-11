Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab 23.11.2018 / 15:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Spezialist für standardisiertes und serielles Bauen stärkt Eigenkapitalbasis - Weiteres Wachstum gesichert Wiesbaden, den 23. November 2018. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 4,75 Mio. ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe 88.646 neuer Aktien (WKN: A2NB7S) erhöht worden. Damit ist es der Traumhaus AG gelungen, die Eigenkapitalbasis nachhaltig zu stärken und die Finanzierung des anstehenden Unternehmenswachstums abzusichern. Die Kapitalmarktmaßnahme wurde im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt. Die Kapitalerhöhung wurde im Handelsregister am 21.11.2018 eingetragen. Die Gesellschaft notiert seit dem 20.08.2018 im m:access der Münchener Börse. Über das Unternehmen Die Traumhaus AG konzipiert, projektiert und errichtet seit 25 Jahren standardisierte Reihenhaus- und seit 2016 Mehrfamilienhaustypen. Der Fokus liegt auf dem seriellen Bauen der Häuser, traditionell massiv gemauert mit Kalksandstein. Sie erwirbt und projektiert Grundstücke ab einer Größenordnung von 3.000 qm für mindestens 15 Reihenhäuser. Die Traumhaus-Gruppe bildet in ihrer Tätigkeit die gesamte Wertschöpfungskette ab. Dazu gehört der Grundstücksankauf, die Projektentwicklung und Baurechtsschaffung und die Bebauung bis hin zum Verkauf und Schlüsselübergabe der fertigen Wohnungen oder Häuser sowie die Betreuung der Liegenschaften durch die eigene Hausverwaltung. Ansprechpartner Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Ansprechpartner Public Relations Torsten Biallas, b-communication +49 89 4524 6970 / +49 172 4229605 t.biallas@b-communication.de 23.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750581 23.11.2018 ISIN DE000A2NB7S2 AXC0194 2018-11-23/15:47