Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 17 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an eine geringere Profitabilität des Kochboxen-Anbieters an./ag/bek Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-11-23/15:52

ISIN: DE000A161408