Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von RWE auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 23,10 Euro belassen. Mit Blick auf Medienberichte über einen deutschen Ausstieg aus der Kohleverstromung seien Kompensationszahlungen an die Versorger wahrscheinlicher geworden, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn es sich bislang lediglich um Presseberichte handele, liefen diese doch auf ein geringeres Rückfahren der Stromerzeugung aus Kohle hinaus, als die Partei Bündnis 90/Die Grünen im vergangenen Jahres gefordert habe./bek/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-11-23/15:58

ISIN: DE0007037129