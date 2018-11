Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: curasan AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 23.11.2018 Kursziel: 0,65 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Schwaches Q3 nach Gewinnwarnung wenig überraschend curasan hat gestern endgültige Q3-Zahlen veröffentlicht, nachdem bereits Ende Oktober vorläufige Eckwerte zur Umsatzentwicklung vorgelegt worden waren. [Tabelle] Schwacher Umsatz insb. in der Region Naher Osten: Im dritten Quartal konnte curasan die erfreuliche Umsatzentwicklung aus Q2 nicht fortsetzen (Q3: -26,3% yoy), sodass auch die Erlöse nach 9M nun unter Vorjahr liegen (-7,4% yoy). Verantwortlich ist dafür die geopolitische und wirtschaftliche Lage im Nahen Osten, wodurch sich der Vertrieb in dieser Region erheblich erschwert hat (Q3: -77,8% vs. H1: -52,2%). Durch den drastischen Verfall der türkischen Lira erwirtschaftete curasan in Q3 signifikant geringere Umsätze in der Türkei. Darüber hinaus haben in der Region Handelsbeschränkungen dazu geführt, dass wichtige Absatzkanäle gänzlich weggefallen sind. Ebenfalls enttäuschend entwickelten sich die Erlöse trotz der im September erhaltenen FDA-Zulassung für Ceracell Ortho Foam in Nordamerika, sodass die Region Americas nach wie vor kein Wachstum verzeichnet (9M: +0,0% vs. H1: -0,3%). Ein positiver Verlauf ist hingegen laut dem CEO im deutschen Markt zu sehen, wo durch eine intensivere Betreuung der Vertriebspartner (Allianzmanagement-Konzept) eine steigende Nachfrage zu sehen ist (Q3: +8,5%). Ergebnis durch Investitionen in Vertrieb belastet: Das EBITDA verschlechterte sich im dritten Quartal deutlich auf -1,7 Mio. Euro (Vj.: -0,7 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies primär auf erforderliche Wertberichtigungen, einen höheren Umsatzanteil von margenschwächeren Handelswaren sowie gestiegene Investitionen in den Ausbau der Vertriebsstrukturen im Fokusmarkt USA. Das Nettoergebnis verschlechterte sich unterproportional, was an einer einmaligen Steuerbelastung im Vorjahr liegt. Die reduzierte Guidance wurden bestätigt (Umsatz: 6,5 bis 7,0 Mio. Euro, EBITDA: -3,2 bis -3,6 Mio. Euro). Liquiditätslage begrenzt Wachstumstempo: Nach Q3 verfügte curasan nur noch über liquide Mittel von 32 TEUR, was einen Cashburn von rund 0,5 Mio. Euro impliziert (liquide Mittel per 30.06.: 0,5 Mio. Euro). Durch die Anfang Oktober durchgeführte Kapitalerhöhung sind der Gesellschaft nun etwa 1,8 Mio. Euro zugeflossen, was bei gleichbleibendem Cashburn bis Ende H1/19 ausreichen sollte. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass curasan vorerst hinsichtlich zusätzlicher Wachstumsinvestitionen eingeschränkt sein dürfte. Eine weitere Kapitalmaßnahme hatte der Vorstand jedoch bereits angekündigt. Fazit: Die schwache Entwicklung in Q3 kommt nach der Gewinnwarnung Ende Oktober wenig überraschend. Um auf den Wachstumspfad zurückzukehren ist curasan in den nächsten Monaten auf spürbare operative Verbesserungen in den wichtigen Regionen angewiesen. Wir bestätigen mit unverändertem Kursziel von 0,65 Euro unser Rating ??zHalten". +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17295.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 23, 2018 10:08 ET (15:08 GMT)