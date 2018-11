München (www.aktiencheck.de) - Am 29. März 2019 wird die Brexit-Uhr, die zwei Jahre zuvor zu ticken begann (wir erinnern uns an die Berufung auf Artikel 50 des EU-Vertrags), für Großbritannien Mitternacht schlagen, so Daniel Kehrbach, Chief Investment Officer (CIO) von Merck Finck Privatbankiers. Gestern habe Premierministerin Theresa May erklärt, dass ihr Land und die Europäische Union einem endgültigen Brexit-Deal vor diesem Stichtag einen großen Schritt näher gekommen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...