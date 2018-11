Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce gründet an seinem Standort in Dahlewitz bei Berlin ein Zentrum für künstliche Intelligenz (KI). Das Vorhaben sei Teil einer geplanten Investition in Höhe von 100 Millionen Pfund (113 Millionen Euro) in den kommenden fünf Jahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das neue KI-Zentrum ("Hub") soll im Januar den Betrieb aufnehmen. Die Stellenausschreibungen liefen. Wie viele Stellen entstehen, wurde nicht mitgeteilt.

Rolls-Royce bekräftige damit einmal mehr die Bedeutung des Standorts und sein langfristig angelegtes Engagement in Brandenburg, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Mit der angekündigten Investition werde der eingeschlagene Weg eines kulturellen Wandels hin zur Digitalisierung konsequent fortgesetzt.

Das Zentrum werde vom Berlin-Brandenburger Technologie-Umfeld profitieren, hieß es. Bereits jetzt werde mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam zusammengearbeitet, unter anderem bei der Analyse von Betriebsdaten von Flugzeugtriebwerken.

Rolls-Royce hat seit 25 Jahren seinen Standort in Dahlewitz (Teltow-Fläming). Bislang wurden hier mehr als 7000 Triebwerke für kleinere und mittlere Jets hergestellt. Seit einem Jahr gehören zum Programm auch Triebwerke für den neuen Großraumjet Airbus A350. Bei dem Unternehmen arbeiten heute rund 2800 Menschen./gj/DP/men

