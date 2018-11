ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt haben sich die Kurse zum Wochenausklang etwas von dem Rücksetzer des Vortags erholt. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.846 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,45 (zuvor: 42,57) Millionen Aktien.

Händler berichteten von einem ruhigen Handel. Aus den USA kamen erneut keine Impulse. Nachdem die dortigen Börsen am Donnerstag wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen waren, fand am Freitag nur ein verkürzter Handel statt. Denn der sogenannte Black Friday markiert den inoffiziellen Auftakt des Weihnachtsgeschäfts für den Einzelhandel, der an diesem Tag mit zahlreichen Sonderangeboten um die Gunst der Kunden buhlt. Viele Amerikaner nehmen an diesem Tag frei, um sich in den Einkaufszentren des Landes ins Getümmel stürzen zu können.

Etwas gedämpft wurde die Stimmung von enttäuschenden europäischen Einkaufsmanagerindizes. Von den Markit-Einkaufsmanagerindizes in den USA gingen hingegen keine Impulse aus.

Unter den Einzelwerten gewannen Credit Suisse 0,4 Prozent, trotz der Abstufung auf "Sector Perform" von "Outperform" durch die Royal Bank of Canada. UBS schlossen 0,1 Prozent höher. Julius Bär verbuchten ein Plus von 0,7 Prozent.

Novartis rückten um 0,7 Prozent vor. Die EU-Kommission hat die Vermarktung der Gentherapie Luxturna in der EU genehmigt. Die ebenfalls schwergewichteten Aktien von Roche und Nestle stiegen um 1,3 und 0,8 Prozent.

Eine Kaufempfehlung der UBS trieb in der zweiten Reihe den Kurs von Kühne & Nagel um 3,7 Prozent nach oben. Der Markt hat nach Meinung der Analysten eine übertrieben negative Vorstellung davon, wie sehr ein schwächerer Handel das Geschäft des Logistikers beeinträchtigen würde.

