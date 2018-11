Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt verlief der Handel am Black Friday in ruhigen Bahnen. Während sich die Angebote im Internet überschlugen, kletterten die Preise am Aktienmarkt. Einen Impuls lieferte der Preisverfall beim Öl, so fiel die Notierung für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent unter 60 Dollar - was an den Tankstellen allerdings kaum zu spüren ist. Am Aktienmarkt profitierte davon die Aktie der Lufthansa, die mit Blick auf niedrigere Kerosinpreise um 2,9 Prozent zulegte. Auf der anderen Seite litt die Aktie von Bilfinger darunter und gab um 2,8 Prozent nach. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 11.193 Punkten.

Gea nach Gewinnwarnung kein Schnäppchen

Für die Analysten von Independent Research ist die Aktie von Gea nach dem Kurssturz um 10 Prozent kein Schnäppchen, vielmehr haben sie den Wert nach der Gewinnwarnung auf Verkaufen nach bisher Neutral genommen. Der negative Newsflow bei Gea dauere an und die Probleme schienen tiefgreifender zu sein, warnten sie.

VW schlossen 0,6 Prozent im Minus, nachdem die "Bild" über ein Urteil des Landgerichts Augsburg berichtet hatte, das den Autobauer erstmals zur Rückzahlung des vollen Verkaufspreises für einen Golf verurteilte. In Deutschland könne sich dies als juristischer Dammbruch erweisen, da VW den vollen Preis von rund 30.000 Euro erstatten müsse, ohne Nutzungsabzug für die gefahrenen Kilometer. Volkswagen reagierte umgehend und kündigte an, gegen das Augsburger Urteil Berufung einzulegen.

Windeln.de einer der Flops der letzten Jahre

Die Aktien von Windeln.de brachen um 32 Prozent ein. Schon lange wird an der Börse bezweifelt, dass das Geschäftsmodell wettbewerbsfähig ist. Der in der Restrukturierung steckende Onlinehändler für Babybedarf hat seine Prognose für das kommende Jahr zurückgenommen. Gut drei Jahre nach dem Börsengang und einige Gewinnwarnungen später kostet die Aktie nun nur noch 39 Cent.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 65,0 (Vortag: 66,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,52 (Vortag: 2,57) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.192,69 +0,49% -13,35% DAX-Future 11.180,00 +0,41% -14,87% XDAX 11.184,30 +0,27% -13,04% MDAX 23.210,66 +0,51% -11,41% TecDAX 2.536,65 +1,33% +0,30% SDAX 10.375,45 +0,44% -12,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,07 37 ===

November 23, 2018

