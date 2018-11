Wer wissen will, was wirklich läuft in der Wirtschaft, sollte Leute fragen, die sonst keiner befragt, die aber dennoch an der Quelle sitzen: zum Beispiel Postboten! Und die Aussage des von mir befragten Postboten deckt sich mit dem, was übergeordnet der Fall zu sein scheint in Deutschland: eine starke Abkühlung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...