Independent Research senkt Gea auf 'Verkaufen' - Ziel 23 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Gea Group von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Sven Diermeier reagierte damit in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den teilweise erneut gesenkten Ausblick des Anlagenbauers und weniger Zuversicht für das kommende Jahr. "Die Probleme scheinen tiefgreifender zu sein, als wir bisher unterstellt haben", so der Experte.

Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel 78 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Renault von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 78 Euro belassen. Mit der Affäre um den Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn dürfte die Allianz der beiden Autohersteller neu justiert werden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen dürften den Anteil an Nissan reduzieren - vermutlich unter 15 Prozent. Mit einem Verkauf von Nissan-Aktien an Nissan oder aber am Markt könne Renault den Bewertungsabschlag verringern und Mittel in Höhe von 6 bis 9 Milliarden Euro heben.

Credit Suisse hebt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien von Henkel nach ihrer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft. Die Rückschlagsrisiken seien überschaubar und die starke Bilanz lasse dem Management der Düsseldorfer Aktionsspielraum, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte er aber von 103,50 auf 100 Euro und geht dabei von geringerem Wachstum der freien Barmittelzuflüsse in den kommenden Jahren aus.

Merrill Lynch senkt Covestro auf 'Neutral' und Ziel auf 55 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Covestro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 55 Euro gesenkt. Die Experten schraubten ihre operativen Ergebnisschätzungen für den Spezialchemiekonzern laut einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich zurück.

RBC senkt Credit Suisse auf 'Sector Perform' - Ziel 15 Franken

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat Credit Suisse von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 15,00 Franken gesenkt. Schwierige Bedingungen an den Kapitalmärkten schlügen sich rasch auch in den Ergebnissen der Credit Suisse und der UBS nieder, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erträge gingen zurück in Folge rückläufiger verwalteter Mittel, Transaktionen und Einnahmen im Investmentbanking. Gleichzeitig könnten die Kosten nicht immer weiter gesenkt werden, vor allem nicht bei der Credit Suisse.

HSBC hebt Vivendi auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Vivendi von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Die Perspektiven für die Musiksparte seien stark und der Kurs werde weiterhin von der Aussicht auf einen möglichen Deal für den Bereich sowie einen anschließenden Aktienrückkauf gestützt, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neue Kaufempfehlung begründete er aber mit der jüngsten Kursschwäche und den Defensivqualitäten der Aktie.

Equinet senkt Patrizia Immobilien auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Patrizia Immobilien nach einer starken Kursentwicklung der Aktien von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 18 Euro gesenkt. Die Bewertungen in der Branche seien zuletzt gesunken, schrieb Analystin Katharina Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie passe nun die Schätzungen für die Immobiliengesellschaft entsprechend an.

DZ Bank senkt fairen Wert für Thyssenkrupp - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach Jahreszahlen von 18,00 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Lage beim Industrie- und Stahlkonzern bleibe herausfordernd, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den vorgelegten Kennziffern für das Geschäftsjahr 2017/18 habe es aber keine größeren Überraschungen gegeben. Nachdem Thyssenkrupp das europäische Stahlgeschäft nunmehr als nichtfortgeführte Aktivität ausweise, habe er seine Schätzungen angepasst. Die angekündigte Aufteilung des Konzerns erwartet der Experte nicht vor 2020.

DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 119,20 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie des Softwareherstellers SAP nach dem Kauf des CRM-Spezialisten Qualtrics von 125,00 auf 119,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Übernahme verringere den Abstand zum Marktführer Salesforce, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis von acht Milliarden US-Dollar sei ambitioniert, aber nicht branchenuntypisch. Im Zuge seiner Aktienmarktstrategie habe er die Risikoprämie erhöht, begründete er den neuen fairen Wert.

Warburg Research senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 29 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach einem Kapitalmarkttag von 33 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach Übernahmen und Fusionen in den vergangenen Jahren liege der Fokus der Reederei nun auf dem Ausschöpfen ihrer Potenziale, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein härterer Wettbewerb könne dem Unternehmen allerdings zu schaffen machen. Außerdem bedeuteten qualitativ hochwertige Angebote nicht zwangsläufig, dass sich für diese auch Kunden finden.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0274 2018-11-23/21:35