Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 19. bis 23.11.2018

MONTAG

Credit Suisse hebt Allianz auf 'Outperform' und Ziel auf 225 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Allianz SE von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 225 Euro angehoben. Die anstehenden Investorenveranstaltunen der großen europäischen Schaden/Unfallversicherer dürften sich als Kurstreiber für deren Aktien erweisen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Münchener hätten bei den Margen und Kapitalerträgen positives Überraschungspotenzial. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen an.

Warburg Research senkt RTL auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat RTL von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 58 Euro gesenkt. Die Einnahmen aus dem Fernsehgeschäft seien schwach, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu komme, dass das uneinheitliche Abschneiden der Mediengruppe in den einzelnen Segmenten letztlich auf die Margen drücke.

Commerzbank hebt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 207 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Hypoport aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 207 Euro belassen. Nach dem Kursrückgang angesichts der enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Quartal habe die Aktie des Finanzdienstleisters ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Montag vorliegenden Studie. Die grundsätzlichen Treiber für ein prozentual zweistelliges operatives Ergebniswachstum (Ebit) blieben intakt.

DIENSTAG

Berenberg hebt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel hoch auf 120 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Börse von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 120 Euro angehoben. Der Börsenbetreiber profitiere in diesem Quartal von starken, volatilitätsgetriebenen Umsätzen, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte dem Konzern ein erheblicher Anstieg des Zinsderivate-Geschäfts zu Gute kommen, da sich Unternehmen wohl stärker gegen steigende Zinsen im kommenden Jahr absichern dürften. Gleichwohl seien die Papiere bereits im historischen Vergleich hoch bewertet.

Deutsche Bank hebt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Lanxess von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 70 Euro angehoben. Analyst Tim Jones sieht für den Spezialchemiekonzern mittelfristig gutes Potenzial. Wichtige Umbauschritte seien bereits vollzogen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält aber mittelfristig noch größere Übernahmen für möglich.

Metzler senkt Talanx auf 'Sell' - Ziel 29,50 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Talanx nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 29,50 Euro gesenkt. Die Schaden-Kosten-Quote im Industriegeschäft habe ihn enttäuscht, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Maßnahmen des Managements bei den Preisen ausreichten. Mittelfristig könnten sich zudem die Ergebnisse bei längerfristigen Versicherungen wie der Haftpflicht verschlechtern.

MITTWOCH

Equinet hebt Hypoport auf 'Buy' - Ziel bleibt 190 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Hypoport von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 190 Euro belassen. Der Kursrückgang bei den Papieren des Finanzdienstleisters sei übertrieben, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei vom generellen Marktumfeld mitgezogen worden ohne aber von den Belastungsfaktoren selbst betroffen zu sein. Mit einem jährlichen Gewinnwachstum von geschätzten 26 Prozent je Aktie bis 2020 bleibe die Wachstumsgeschichte des Unternehmens attraktiv.

CFRA hebt Easyjet auf 'Buy' - Ziel 1400 Pence

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat die Aktien des britischen Billigfliegers Easyjet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1900 auf 1400 Pence gesenkt. Analyst Tan Jun Zhang schraubte seine Gewinnerwartung für das kommende Jahr zurück. Die jüngste Kursschwäche sei aber eine Kaufchance, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux hebt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 25,40 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,40 auf 25,40 Euro angehoben. Die Handelsmarken in den USA entwickelten sich dank einer dezentraleren Ausrichtung besser als zuvor, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der stärkere Fokus auf flächenbereinigtes Wachstum und eine konturiertere Strategie für den Online-Handel machten die Aktien des Handelskonzerns zu einem attraktiveren Investment.

DONNERSTAG

Morgan Stanley senkt Goldman auf 'Equal-weight' - Ziel 226 Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Goldman Sachs von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 291 auf 226 US-Dollar gesenkt. Grund für die Abstufung sei die jüngste Affäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB, schrieb Analystin Betsy Graseck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie lange es dauert, bis die Affäre beendet ist, sei unklar. Gleiches gelte für die Höhe möglicher Strafen für die Investmentbank. Hinzu kämen möglicherweise auch noch Kosten, um die Regulierungsbehörden zufrieden zu stellen. Die für Goldman Sachs schlechte Nachrichtenlage rund um die Affäre könne in den kommenden Monate fortdauern.

Deutsche Bank hebt Shop Apotheke auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Shop Apotheke von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 53 Euro angehoben. Der Arzneimittelversand dürfte zu den Gewinnern des zunehmenden Trends von Offline zu Online beim Medikamentenverkauf gehören, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Pläne von Gesundheitsminister Spahn zum digitalen Rezept deuteten darauf hin, dass es nicht zu einem Verbot des Versands verschreibungspflichtiger Medikamente kommen werde. Nach dem jüngsten Ausverkauf habe die Aktie zudem Erholungspotenzial.

Citigroup hebt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 41,20 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Delivery Hero nach dem Kursrutsch von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 48,50 auf 41,20 Euro gesenkt. Die Wachstumsstärke der Essenslieferkette und ihr Gewinnpotenzial würden nicht angemessen gewürdigt, schrieb Analyst Michael Goltsman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht eine gute Kaufchance.

FREITAG

Independent Research senkt Gea auf 'Verkaufen' - Ziel 23 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Gea Group von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Sven Diermeier reagierte damit in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den teilweise erneut gesenkten Ausblick des Anlagenbauers und weniger Zuversicht für das kommende Jahr. "Die Probleme scheinen tiefgreifender zu sein, als wir bisher unterstellt haben", so der Experte.

Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel 78 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Renault von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 78 Euro belassen. Mit der Affäre um den Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn dürfte die Allianz der beiden Autohersteller neu justiert werden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen dürften den Anteil an Nissan reduzieren - vermutlich unter 15 Prozent. Mit einem Verkauf von Nissan-Aktien an Nissan oder aber am Markt könne Renault den Bewertungsabschlag verringern und Mittel in Höhe von 6 bis 9 Milliarden Euro heben.

Credit Suisse hebt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien von Henkel nach ihrer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft. Die Rückschlagsrisiken seien überschaubar und die starke Bilanz lasse dem Management der Düsseldorfer Aktionsspielraum, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte er aber von 103,50 auf 100 Euro und geht dabei von geringerem Wachstum der freien Barmittelzuflüsse in den kommenden Jahren aus.

AXC0276 2018-11-23/21:50