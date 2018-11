Die Aktie von Aurora Cannabis ist zum Ende der Woche wieder vorübergehend stärker geworden. Die Aktie hatte vor allem an den europäischen Börsen am Freitag zunächst den Aufwärtsmarsch fortgesetzt bzw. wieder aufgenommen. Dann aber schlug erneut der US-Handel zu und schickte die Notierungen nach unten. Die Schwankungen sind durchaus beträchtlich und lösen teils Fehleinschätzungen aus. Unter dem Strich aber ist die Aktie unverändert in einem stärkeren charttechnischen Abwärtstrend unterwegs. Die ... (Frank Holbaum)

