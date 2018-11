Düsseldorf (ots) - Die Grünen haben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, beim Kohleausstieg unverzüglich die Finanzierung von mehr Strukturfördermitteln für die Kohleregionen und von Entschädigungen der Energiekonzerne aus dem Bundeshaushalt sicherzustellen. "Die Bundesregierung hat leider selbst entschieden, den Energiekonzernen für die Abschaltung von Kohlekraftwerken Entschädigungen zahlen zu wollen. Dann muss sie jetzt aber auch sehr rasch Butter bei die Fische geben", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Wir brauchen eine schnelle und klare Ansage von Finanzminister Olaf Scholz, wie viel er für die Strukturförderung der Kohleregionen und die Entschädigungen der Konzerne in den kommenden Jahren ausgeben will", sagte Krischer. "Deutschland muss auf der Klimakonferenz Anfang Dezember zeigen, dass es den Kohleausstieg ernst meint", sagte er.



