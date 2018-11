Wochenrückblick KW47: Apple, Amazon, Facebook & Co lösen Börsenbeben aus

Nach einem turbulenten Börsenstart beruhigte sich die Situation am deutschen Aktienmarkt in dieser Woche erst am Freitag. Allerdings haben die heftigen Kursbewegungen zu Beginn der Woche viele Investoren aufhorchen lassen. Der Jahresendspurt 2018 dürfte turbulent werden.

Im Fokus standen zuletzt vor allem die großen US-Technologietitel. Große Überflieger der vergangenen Jahre wie Apple, Amazon oder Facebook müssen deutlich kleinere Brötchen backen, was auch die Dynamik im Markt insgesamt erlahmen lässt.

Derzeit scheint eine Weihnachts- bzw. Jahresendrallye sehr weit entfernt zu sein. Dabei hatten sich Anleger in den vergangenen Jahren schon daran gewöhnt, dass die Aktienkurse über das Jahr hinweg klettern und zum Jahresausklang auch noch einmal anziehen. Der langfristige Aufwärtstrend scheint jedoch endgültig sein Ende zu finden. das heißt jedoch nicht, dass an den Börsen keine attraktiven Investmentchancen mehr lauern würden. Man muss nur etwas genauer hinsehen.

Deutschland

Immer wenn es so aussieht, als könnte die Deutsche Bank zu einer Erholung ansetzen, kommt irgendetwas dazwischen. Nun sind es die möglichen Verstrickungen in einen Geldwäsche-Skandal und das turbulente Börsenumfeld, die die Stimmung belasten. Mehr dazu hier.

