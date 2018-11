Auf den ersten Blick ist dieses Statement von Jeff Bezos ein echter Hammer: Der CEO von Amazon (WKN: 906866) sagte ganz offen und direkt, dass Amazon eines Tages pleitegehen werde. Das hört sich für Investoren im ersten Moment überhaupt nicht gut an. Ist das etwa ein Warnsignal von Bezos, dass es um Amazon nicht so gut bestellt ist, wie alle glauben? Findet die wahnsinnige Wachstumsstory, die den Aktienkurs in der Spitze um das 1562-Fache steigen ließ, demnächst ein jähes Ende? Lass uns einen Foolishen Moment darüber nachdenken, was Bezos' Aussage wirklich für das Unternehmen und seine Investoren bedeutet ....

