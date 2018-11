* Gold: Bodenformation mit langfristiger Bedeutung* Aktienmärkte: Klare Zeichen einer Baisse auch bei den US-Lieblingen!* Weltwirtschaft: Rezession im Anmarsch* Bereiten Sie sich jetzt richtig auf den Börsen-Winter vor* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Neuausrichtung einer Feuerwehrschule

Liebe Leser,



vorige Woche ist der Goldpreis noch einmal leicht gefallen, von 1.240 $ pro Unze auf 1.200 $. Die professionellen Marktteilnehmer, die sogenannten Hedger, haben diese 3%-Korrektur dazu genutzt, ihre ohnehin schon sehr geringen Absicherungsgeschäfte nahezu vollständig abzubauen. Damit demonstrieren sie ihre Erwartung, dass die Edelmetallpreise nicht weiter fallen, sondern steigen werden.



Sie können mir glauben, die Hedger sind die mit Abstand am besten informierte Anlegergruppe an den Terminmärkten. Wenn sich die Hedger an einem Markt sehr einseitig positionieren, dann liegen sie gewöhnlich richtig. Deshalb sollten Sie in solchen Fällen hellhörig werden und den Vorgaben der Hedger folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...