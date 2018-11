Nordex hat in der abgelaufenen Woche wirklich überzeugt. Das Unternehmen befand und befindet sich in einem formalen charttechnischen Abwärtstrend. Daran gibt es unter dem Strich keinen Zweifel. Dennoch sind die Chancen auf einen Ausbruch nach oben relativ groß. Denn der Wert legte auf Wochenbasis etwa 90 Cent oder mehr als 12 % zu. Dies ging sogar relativ glatt, so die Chartanalysten, die daraus auf eine gewisse Konstanz in den Bewegungen schließen. Die Aufwärtstrends allerdings wären formal ... (Frank Holbaum)

