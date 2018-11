Wenn du ein Anleger bist, denkst du wahrscheinlich von Zeit zu Zeit an Marktcrashs und wirst sie höchstwahrscheinlich fürchten. Schließlich ist es nur natürlich, aufgeregt zu sein und den Wert der Aktien steigen sehen zu wollen - aber du stellst dir wahrscheinlich auch gelegentlich vor, dass ein großer Teil der Gewinne verschwinden wird, wenn der Markt absackt. Die schlechte Nachricht ist, dass es eine fast sichere Sache ist, dass der Markt irgendwann einmal crashen wird - möglicherweise in einem Jahr oder in zwei, oder möglicherweise morgen. Die gute Nachricht ist, dass du jetzt einige Schritte unternehmen kannst, um dich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...