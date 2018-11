Es klingt fast ein bisschen wie Blasphemie, wenn ein Fool eine derart provokante Überschrift über Warren Buffett schreibt. Denn immerhin sind wir gemeinhin doch eher begeistert von der Performance, die der Starinvestor über Jahre und Jahrzehnte hinweg ermöglicht hat. Doch es scheint wahr zu sein: Auch ein renommierter Großinvestor wie Warren Buffett ist alles andere als unfehlbar. Denn auch die Investorenlegende hat im Laufe seiner Karriere so manche Entscheidung getroffen, die er im Nachhinein wohl gerne lieber anders gefällt hätte. Welche das waren, warum diese allerdings gesamtheitlich gesehen nicht so schlimm gewesen sind und was wir als Foolishe Otto-Normal-Anleger von dieser Tatsache lernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...