Goldpreis-Rallye schon am Ende

Das Plus von knapp 5 Prozent beim Goldpreis in den vergangenen Monaten kann sich sehen lassen. Allerdings blieb der ganz große Wurf zuletzt aus, obwohl die Märkte verrück zu spielen scheinen und nun die Zeit des so genannten "sicheren Hafens" Gold gekommen sein sollte.

Zudem scheint der Versuch, Bitcoin als Gold-Ersatz aufzubauen vorerst gescheitert zu sein. Trotzdem bewegt sich der Goldpreis seit einigen Wochen in einer Seitwärtsbewegung knapp über der Marke von 1.200 US-Dollar. Der Schwung aus der vorherigen Erholungsrallye ist erst einmal dahin. Ein Grund ist der stärkere US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...