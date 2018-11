FRANKFURT (Dow Jones)--Die FDP ist die einzige Partei, die ein kleines Plus in der Wählergunst verzeichnen kann. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verbesserten sich die Liberalen um einen Punkt auf neun Prozent. Die FDP liegt damit gleichauf mit der Partei Die Linke. Die Union bleibt bei 26 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 21 Prozent. SPD und AfD liegen beide unverändert bei 15 Prozent. Sonstige Parteien verlieren einen Zähler, kommen nur noch insgesamt auf fünf Prozent.

Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 15. und 21. November 2018 insgesamt 2361 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

