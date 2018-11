BYD hat überraschend die Pläne für eine Elektro-Lkw-Fabrik in der kanadischen Provinz Ontario eingestampft. Es hätte sich um den ersten Fertigungsstandort der Chinesen in Kanada gehandelt. Geplant war, die Produktionsstätte noch dieses Jahr zu öffnen und so 40 Arbeitsplätze zu schaffen. Ted Dowling, Vice President von BYD Canada, machte nun die Entscheidung publik, die Pläne zu stoppen, wobei eine ...

