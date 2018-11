Am Markt gibt es aktuell perfekte Bedingungen für den Einstieg in viele Aktien. Insbesondere bei den US-Techs, die zum Teil bis zu 55 Prozent unter ihren 52-Wochen-Hochs liegen, bieten sich tolle Chancen. Wenn man da dann noch die aktuelle Volatilität am Markt nutzt und zu Discountern greift, sind zweistellige Jahresrenditen mit Rabatt drin. Diese Eigenschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...