Nach der Annahme des Brexit-Pakets beim EU-Gipfel sieht EU-Ratspräsident Donald Tusk bis zum reibungslosen Ausscheiden Großbritanniens aus der EU noch einige Hürden. "Vor uns stehen ein schwieriger Ratifikationsprozess und schwierige Verhandlungen", sagte Tusk am Sonntag nach Abschluss des Sondergipfels in Brüssel. "Ich bin kein Hellseher, ich kann nicht voraussehen, was das Ergebnis dieses Prozesses sein wird."

"Unabhängig davon, wie es ausgeht: Wir werden Freunde bleiben bis zum Ende aller Tage - und noch einen Tag länger", sagte Tusk weiter.

Das Abkommen über den EU-Austritt Großbritanniens muss nun vor allem vom Parlament in London sowie vom Europaparlament angenommen werden. Während die Zustimmung des Europaparlaments als unkritisch gibt, mehren sich bei Abgeordneten in London die Zweifel.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte, es sei ein "tragischer Moment". "Ich bin traurig", sagte er mit Blick auf das Ausscheiden Großbritanniens nach Jahrzehnten in der EU. Er warnte jedoch: "Dies ist der einzig mögliche Deal. Diejenigen, die denken, durch Ablehnung des Abkommens ein besseres zu bekommen, werden enttäuscht sein."/asa/DP/he

