Pantaflix hatte Ende September die Zahlen für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht. Da in der ersten Jahreshälfte keine neuen Filmproduktionen abgeschlossen wurden - lediglich "You are wanted" wurde nach Drehstart in 2017 fertiggestellt - fiel der Umsatz mit 13,8 Mio. € noch recht gering aus. Der Umsatzbeitrag der Video-on-Demand (VoD)-Plattform dürfte weiterhin nicht nennenswert gewesen sein. In der zweiten Jahreshälfte dürften aus dem Filmgeschäft einige Produktionen wie "100 Dinge", "Resistance", "Beat", "Dem Horizont so nah" und "Am Ende Legenden" zu einer deutlichen Umsatzdynamik führen. Das Ergebnis (EBITDA & EBIT) war durch Investitionen in die VoD-Plattform geprägt und belastete entsprechend das Ergebnis.



Es zeigte sich aber auch, dass die vollmundigen Aussagen des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Mitgründer Dan Maag bei weitem nicht eingetreten sind. Ende Juli (24.07.2018, 18Uhr) dieses Jahres verfügte man nun über 399.183 User. Das Kundenwachstum habe dabei in den vorangegangenen 3 Monaten bei 198% gelegen. Wie viele dieser User jedoch bereits einen Film konsumiert haben, bleibt unbekannt. Lediglich Infos zu einer Fokus-Marketinggruppe habe ergeben, dass diese im Juni dieses Jahres im Durchschnitt 1,6 Inhalte mit einem durchschnittlichen Wert von 3,80€ konsumiert habe. Wie groß diese Kundengruppe dabei war bleibt ebenso unbekannt, wie der Umstand welche Regionen dies betraf. Dazu wurde bekannt, dass mit Stand 25.07.2018 23.229 Film- und Serieninhalte auf der Plattform verfügbar waren. Damit hat man das ursprüngliche Ziel von 40.000 für Ende 2017 auch ein halbes Jahr danach um fast 50% verfehlt. Auf der Seite der Filmproduzenten kann man über 501 Lizenzgeber aus 44 Ländern berichten, die Filme in 60 verschiedenen Sprachen auf die Plattform hochgeladen haben. Dazu laden 83% davon ihre Filminhalte selber hoch, wodurch sich der Aufwand für Pantaflix reduziert. Nach dem Launch in Südamerika ist man nun in 68 Ländern live. Das Ziel bleibt weiterhin die globale Verfügbarkeit. Bis 2020 soll diese abgeschlossen sein. Dazu will man neben dem B2C-Geschäft zukünftig auch im Bereich B2B aktiv werden. Zuletzt wurde dies für das kommende Jahr avisiert. Allerdings gab es auch hierzu in der Vergangenheit bereits sehr optimistische Aussagen, die sich bislang nicht bewahrheitet haben.



