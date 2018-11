Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer den Wert der internationalen Kooperation hervorgehoben. Seit der Finanzkrise 2008 habe sich in diesem Format gezeigt, "dass wir gemeinsam besser die weltweiten wirtschaftlichen Probleme lösen können und Entwicklung überall fördern können", sagte sie in ihrer am Samstag verbreiteten wöchentlichen Videobotschaft. "Deutschland hat davon profitiert, dass die Welt gemeinsam gehandelt hat." Merkel nimmt am kommenden Freitag am G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires teil.

Die Kanzlerin verwies auf zentrale Themen wie den freien Handel, den Kampf gegen Seuchen und für wirtschaftliche Chancen von Frauen. Beim Klimaschutz habe man leider "nur eine 19+1-Erklärung hinbekommen", sagte sie mit Blick auf Widerstand der USA. Sie hob hervor, dass Argentinien das Thema Digitalisierung weiter vorantreibe, das auch Deutschland in seiner G20-Präsidentschaft 2017 wichtig gewesen sei./sam/DP/he

